Daytona

Superlative, so scheint es, sind kaum groß genug, um darzustellen, was da am Sonntag in Daytona (Florida) geschieht. Auf dem International Speedway, einer der legendärsten Autorennstrecken der Landes, messen sich die weltbesten Triathleten aller Klassen im stärksten Teilnehmerfeld aller Zeiten um ein Preisgeld, das – selbstredend – alle bekannten Dimensionen sprengt. Herzlich willkommen in den USA des Noch-Präsidenten Donald Trump, möchte man sagen. Doch die Challenge Daytona als größenwahnsinniges Experiment abzutun, greift zu kurz.