Drei Stürmer ragen in dieser Bundesliga-Saison heraus: Erling Haaland, André Silva und Wout Weghorst. Der Dortmunder, der Frankfurter und der Wolfsburger haben nach 26 Spieltagen bereits 21, 21 und 17 Tore erzielt. Mit dieser Quote hätte jeder aus diesem Trio in normalen Zeiten gute Chancen auf die Torjägerkanone. Doch was ist schon normal, wenn Robert Lewandowski seine Füße im Spiel hat?