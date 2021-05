Zehnkampf-Duo: Viel Arbeit für Neuwieder Kai Kazmirek und Mainzer Niklas Kaul bis Olympia

Schwere Beine, Trainingsrückstand in den technischen Disziplinen – und dann auch noch Windböen, die ihn beim Stabhochsprung aus dem Tritt brachten: Das Mehrkampf-Meeting in Götzis war nicht der Wettkampf, den sich Niklas Kaul erhofft hatte. Der Zehnkampf-Weltmeister des USC Mainz war sich zwar schon vorher darüber im Klaren gewesen, dass er bei seinem ersten Start nach 19 Monaten nicht an die 8691 Punkte heranreichen würde, mit denen er im Oktober 2019 in Doha sensationell den WM-Titel gewonnen hatte. „Gewisse Unsicherheiten waren zu erwarten“, sagte er. „Allerdings hatte ich nicht gedacht, dass es so schlecht läuft. Aber ich habe gemerkt, dass nach einer so langen Pause alle Routinen weg sind.“