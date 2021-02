Das muss an dieser Stelle mal gesagt werden: Keine 21 Monate mehr, und die Fußball-WM in Katar hat bereits ihr Eröffnungsspiel gesehen. Gut, die Vorfreude aufs – von wem auch immer – teuer erkaufte Spektakel in der Wüstenei einer arabischen Halbinsel hält sich in Grenzen. Das mag auch daran liegen, dass wir uns schon schwertun, Corona-bedingt den Glauben an eine EM in diesem Jahr aufrechtzuerhalten. Da ist die Winter-WM im Glanz-und-Gloria-Emirat weit weg.