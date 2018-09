Wenn Worte zu Waffen werden

Und hier die Aussichten fürs Wochenende: heiter bis holprig – Letzteres gilt zumindest für den Ausdruck. Womöglich soll es Weltläufigkeit vortäuschen oder einfach nur trendy klingen; jedenfalls hat der Deutsche Fußball-Bund mit Blick auf die Vergabe der EM 2024 nächsten Donnerstag das Wochenende zum Aktionsspieltag erklärt. Überschrift: „United by football“. Übersetzt: Vereint durch den Fußball. Ein Hoch auf den Anglizismus! Hat ja schon bei der WM in Russland prima geklappt. Hartgesottene erinnern sich. „Best never rest“ lautete das deutsche Turnier-Motto. Der Rest ist bekannt ...

Klaus Reimann zur Rolle des Sports abseits des Sports Ja ja, der alles vereinigende Fußball. In der Liga ist er noch nicht angekommen. Zumindest den Süden spart er weiträumig aus. In ...

