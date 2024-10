Plus Koblenz Wenn Spiele zur Belastung werden – die zahlreichen Absagen in der DFB-Auswahl Von Jochen Dick i Nur ein Ausfall von vielen für Bundestrainer Julian Nagelsmann (links): Torwart Marc-André ter Stegen. Foto: Arne Dedert/dpa So beruhigend es für die Fußball-Nation sein mag, dass ihre erste Auswahl zahlreiche Ausfälle gut wegstecken kann, so beunruhigend muss es sein, dass es schon in dieser frühen Saisonphase überhaupt zu derart vielen Absagen gekommen ist. Lesezeit: 1 Minute

Nahezu eine ganze Elf ist Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Nations-League-Partien in Bosnien-Herzegowina und gegen die Niederlande weggebrochen. Wenn man sieht, was auf die Top-Profis an Belastung so alles noch zukommt, muss einem das zu denken geben. Zuvorderst natürlich den Spielplanern der Uefa – die aber genau das Gegenteil von ...