Während die Politik über das alte, neue Lieblingsthema Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga heiß debattiert, gibt es von Samstag an für den Breiten- und Freizeitsport in Rheinland-Pfalz weitere Beschränkungen. Ungeimpfte erwachsene Amateursportler dürften dadurch fortan endgültig im Abseits stehen.