Mönchengladbach

Nein, es war kein gänzlich freudloser Abend für Marco Rose. Schließlich hat die Borussia ihr Schicksal immer noch selbst in der Hand. Und mit dem Spiel seiner Mannschaft war der Gladbacher Trainer durchaus zufrieden. Nur den Ausgang dieser Partie, in der die Borussia eigentlich den ersten Achtelfinaleinzug in der Königsklasse seit 43 Jahren bereits am vorletzten Gruppenspieltag klarmachen wollte, gefiel Rose ganz und gar nicht. Dabei gab es dafür, dass Inter Mailand am Ende mit 3:2 (1:1) gewann und sich somit das sportliche Überleben in dieser Champions-League-Spielzeit sicherte, gleich mehrere Gründe.