Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der fassungslos macht und an die Grenzen dessen stößt, was vorstellbar ist: Ein ehemaliger Jugendtrainer des hessischen Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden sitzt wegen des Verdachts der Vergewaltigung, des sexuellen Missbrauchs und des Herstellens von jugendpornografischen Schriften in Untersuchungshaft.