Vorfälle in Koblenz und Trier: Randalierer bringen Fußball-Oberliga in Not

Auf dem Rasen war es ein normales Fußballspiel in der Nord-Gruppe der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, das die TuS Koblenz am Sonntag mit 0:2 gegen Eintracht Trier verloren hat. Außerhalb des Stadions Oberwerth kochten dafür die Emotionen hoch, was die Polizei intensiv beschäftigte – und was gravierende Folgen haben könnte für die beteiligten Vereine, deren Fans (in Teilen) eine alles andere als sportliche Rivalität ausleben. Die Absetzung des für Samstag geplanten Trierer Auswärtsspiels beim FV Engers dürfte nur der Anfang sein.