Irgendwo zwischen Bundesnotbremse und der nächsten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist auch der Breiten- und Freizeitsport in Rheinland-Pfalz gefangen. Angesichts des monatelangen Stillstands auf den Sportanlagen stellt sich für die Vereine längst die Frage, wie es in und nach der Krise weitergehen kann. Der Sportbund Rheinland (SBR) mit Sitz in Koblenz hat als Vorreiter in Rheinland-Pfalz die Initiative ergriffen und gibt seinen rund 3100 Vereinen Hilfestellungen an die Hand.