Rheinland-Pfalz

Der Fußball ruht – schon wieder. Und viele, die diesen Sport lieben, dürften erleichtert sein. Nicht mal zwei Monate ist es her, dass der Spielbetrieb nach der langen Zwangspause wieder auf Vollbetrieb hochgefahren wurde, da mussten die Verantwortlichen im Fußballverband Rheinland (FVR) einsehen, dass Corona doch stärker ist als der unbedingte Wille, den Menschen auf den Sportplätzen ein bisschen Normalität zu schenken. Noch vor wenigen Tagen hatte Verbandspräsident Walter Desch verkündet, ein Aussetzen der Saison sei kein Thema. Jetzt also die Kehrtwende: Das Präsidium hat am Dienstagabend „aufgrund der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie“ die Unterbrechung des Spielbetriebs bis auf Weiteres beschlossen.