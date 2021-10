Rund eine halbe Million Ausbildungsverhältnisse werden Jahr für Jahr in Deutschland neu geschlossen. Was das mit dem VC Neuwied zu tun hat? Der Volleyballverein aus der Deichstadt am Mittelrhein hat in diesem Sommer quasi eine dreijährige Ausbildung begonnen – die selbstverständlich in der Bilanz des Statistischen Bundesamtes keine Berücksichtigung findet.