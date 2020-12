Gelsenkirchen

Nach knapp einem Fünftel der Saison in der Fußball-Bundesliga ist naturgemäß noch ungeklärt, wo sich der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg im Mai 2021 wiederfinden werden in der Tabelle. Allerdings lässt sich tendenziell jetzt schon sagen: Die einen tun sich auffällig schwer mit dem Gewinnen, die anderen mit dem Verlieren. Und so ist das Duell am Samstag (15.30 Uhr, Sky) in Gelsenkirchen schon allein deshalb interessant, um die Frage zu beantworten, welche Serie denn endet. Wenn denn eine endet.