München

Auch für die Fußball-Profis sind die Silvesterfeierlichkeiten dieses Mal wohl etwas dezenter ausgefallen, denn schon an diesem Wochenende geht's in der Bundesliga weiter. Der Corona-Zeitplan duldet keine Winterpause, gerade Top-Teams wie der FC Bayern haben ein enormes Programm zu absolvieren. Quasi zum Aufwärmen bekommen es die Münchner am Sonntag (18 Uhr, Sky) mit dem krisengeschüttelten FSV Mainz 05 zu tun.