Für die Traditionalisten unter den Fans von Eintracht Frankfurt ist das einzig wahre Derby natürlich das gegen Kickers Offenbach, aber auch das Rhein-Main-Duell gegen Bundesliga-Nachbar Mainz 05 birgt am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) reichlich Brisanz: Die Hessen wollen Platz vier verteidigen und damit erstmals in der Klub-Geschichte in die Champions League einziehen – und für die Rheinhessen geht es um nicht weniger als den Klassenverbleib.