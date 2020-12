Mönchengladbach

Ausruhen gilt nicht: Unter der Woche noch in der Champions League unterwegs, geht es am heutigen Samstag (18.30 Uhr) für Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig ins Spitzenspiel der Bundesliga. In dem wird sich vielleicht schon zeigen, wer sich mit den Belastungen in Englischen Fußball-Wochen am besten arrangieren kann.