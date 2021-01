Mönchengladbach

Es geht weiter, das Hoffen und Warten der Konkurrenz auf einen Ausrutscher des FC Bayern. Heute Abend (20.30 Uhr, DAZN) treten die übermächtigen Münchner im leeren Borussia-Park an. In beziehungsweise gegen Mönchengladbach tat sich der Rekordmeister in der Vergangenheit nur allzu oft schwer. Siehe das 1:2 am 7. Dezember 2019.