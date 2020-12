Mönchengladbach

So schnell ändert sich die Sicht auf die Dinge. In der Bundesliga steht am 25. Spieltag das Top-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund an (18.30 Uhr, Sky) an. Allerdings hat der rein sportliche Aspekt dieses reizvollen Verfolgerduells ernsthafte Konkurrenz bekommen. Durch Themen, die vor Wochen noch niemand auf der Agenda hatte. Aber auf einmal überlagern die Ausbreitung des Coronavirus und die bundesweiten Fanproteste den Kampf um Tore und Punkte – und lassen das Spiel fast in den Hintergrund rücken. Unschöne, neue Fußball-Welt!