Unser Top-Spiel: Die Mainzer sehen sich bei Bayer nicht chancenlos

Es ist mal wieder Narren-Zeit, und auch in Mainz herrscht – absolute Ruhe. Auch in der rheinhessischen Metropole hat Corona den Karneval lahmgelegt. Maske statt Pappnase. Aber es gibt da ja noch die 05er. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson will am Karnevals-Fastnachts-Wochenende dafür sorgen, dass es für die Narren in und um Mainz doch noch was zu feiern gibt. „Hoffentlich können wir mit dem Fußball dazu beitragen, dass die Leute ein bisschen Freude haben“, sagte der Däne. Das freilich ist ein sehr ambitioniertes Ziel, müssen die Mainzer doch bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) ran.