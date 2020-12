Köln

Auch ein Derby wird gespielt, wenn der Spielplan es so will – ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten oder die Formkurve der beteiligten Kontrahenten. Manchmal allerdings haben die Spieleansetzer ein gutes Händchen, was den Termin betrifft. Das gilt sicherlich auch für das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen, das heute (20.30 Uhr, Sky) in der Domstadt steigt. Zwar ohne Zuschauer, aber dafür mit zwei Mannschaften, die klar aufsteigende Form haben und die beide mit viel Selbstvertrauen ins Nachbarschaftsduell gehen.