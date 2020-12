München

Und weiter geht die wilde Fahrt. Es bleibt keine Zeit zum Luftholen. Nach Champions und Europa League unter der Woche wartet schon wieder die Bundesliga und dort auch das Top-Spiel zwischen dem Ersten und dem Zweiten. Am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) empfängt der FC Bayern Verfolger RB Leipzig. Zahlen und Tendenzen sprechen für die Münchner – aber was heißt das schon in diesen für die Fußball-Profis stressigen Wochen?