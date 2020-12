Leverkusen

Während sie auf Schalke also versuchen, das lange Leiden durch einen Rückgriff auf die eigene Geschichte zu beenden, wird die sportliche Geschichte des 13. Spieltages rund 80 Kilometer weiter südlich geschrieben. Erster gegen Zweiter, Bayer gegen Bayern – mehr Spitzenspiel geht nicht im Oberhaus. Ein Kräftemessen, das noch nichts entscheidet. Aber eines, das aufzeigen könnte, was geht oder nicht geht in dieser Saison im Titelrennen.