Die Corona-Zahlen steigen sprunghaft an – und die Fußball-Bundesliga öffnet sich weiter: Wenn der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach heute Abend (20.30 Uhr, DAZN) die Ouvertüre des elften Spieltags bestreiten, werden erstmals so viele Zuschauer wie vor der Pandemie in die Arena am Europakreisel strömen: Die erlaubte Kapazität von 25.000 Besuchern ist laut Verein nahezu ausgeschöpft.