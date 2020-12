Sinsheim

Es war eine flotte, spielerisch ansehnliche Partie, die sich die TSG Hoffenheim und Union Berlin zum Abschluss des 6. Spieltages in der Fußball-Bundesliga lieferten – mit dem besseren Ende für die Berliner, die nicht unverdient mit 3:1 (0:0) in der Ferne gewannen. Max Kruse hatte Union per Foulelfmeter in Führung gebracht (60.), Munas Dabbur gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (80.). Joel Pohjanpalo (85.) und Cedric Teuchert (90.+4) ließen Union dann noch spät jubeln.