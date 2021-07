Als Jonathan Burkardt im Mannschaftshotel des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 im österreichischen Bad Häring zum Pressegespräch erscheint, läuft in Yokohama gerade die Partie der deutschen Olympia-Auswahl gegen Brasilien. Bundestrainer Stefan Kuntz hätte den Stürmer, der im Juni maßgeblich zum Gewinn der U 21-EM beigetragen hatte, sehr gern erneut in seinem Kader gehabt. Doch wie in so vielen Fällen handelte er sich auch von Burkardt eine Absage ein.