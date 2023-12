Die Deutschen haben einen neuen Liebling. Nein, gewiss nicht Olaf Scholz oder Christian Lindner. Die beiden vermeintlichen Spitzenpolitiker versprühen nicht gerade Führungsstärke, Einigkeit und Leidenschaft. Anders also als die deutsche U 17, die ihren Siegeszug bei der WM in Indonesien am Samstag mit dem Titel krönen kann und natürlich auch will. Am Samstag wartet die große Chance.