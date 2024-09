Plus Tatsache: Rot ist nicht Gelb-Rot – der Videobeweis und seine Macken Von Jochen Dick i Fernsehzuschauer: Schiedsrichter Sven Jablonski beim Videostudium. Foto: Swen Pförtner/dpa Früher, als im Fußball gewiss nicht alles besser war, aber wenigstens nachvollziehbarer erschien, hatte eine Tatsachenentscheidung noch Bestand. Demnach war ein Urteil eines Unparteiischen in bestimmten Fällen unumstößlich, nicht widerrufbar – eine Tatsache eben. Durch Videobeweis und Torlinientechnik werden Tatsachenentscheidungen vermehrt überprüft und infrage gestellt. Lesezeit: 1 Minute

In einigen Fällen mag das zum Vorteil einer Entscheidungsfindung sein, in anderen Fällen aber auch nicht. Jedenfalls gibt es Woche für Woche leidige Diskussionen um strittige Pfiffe und um Löcher im Regelwerk. So ist ein Platzverweis noch lange kein Platzverweis. Wie das Spiel des VfB Stuttgart in Wolfsburg erneut zeigte, darf ...