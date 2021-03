Plus

Seht her, es geht doch. So oder so ähnlich lässt sich das Wochenende für die deutschen Handballer zusammenfassen. Jene Mannschaft, die in den vergangenen Jahren stets mit großen Ambitionen in die Turniere gestartet war, aber seit dem Gewinn der EM 2016 in den entscheidenden Spielen aus den verschiedensten Gründen scheiterte, meldet sich nun auf dem internationalen Parkett zurück.