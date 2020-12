Noch mal schnell zum Lieblings-Griechen, ins Hallenbad oder womöglich ins Fußball-Stadion – und dann beginnt die Tristesse: Während die Fußball-Bundesliga am Wochenende ihren Spielbetrieb bereits vollends ohne Zuschauer absolviert hat, waren in den Klassen darunter vereinzelt noch ein paar handverlesene Fans erlaubt. Immerhin, denn wer will in diesen Tagen schon sagen, wann Kurzweil dieser Art wieder möglich ist. Ob man es nun „Wellenbrecher-Lockdown“, „Lockdown light“ oder „November-Shutdown“ nennen will, in den nächsten Wochen findet nicht nur das öffentliche Leben, sondern auch der Sport auf Sparflamme statt.