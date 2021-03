Sven Sabock über die Pläne der Fußball-Bosse zur EM: Willkommen in der Welt der UEFA

Plus

Viel ist in den vergangenen Monaten darüber gesprochen worden, ob es in Corona-Zeiten nicht auch für den Profifußball an der Zeit wäre, kurz innezuhalten und die zahlreichen Fehlentwicklungen zu hinterfragen und sie idealerweise umzukehren. Was tun gegen die Entfremdung von den Fans? Müssen die Gehälter ins Maßlose steigen? Dies waren nur zwei von vielen Fragen, die hierzulande von einer Kommission aufgegriffen wurden, um den Fußball der Zukunft nicht völlig in eine andere Welt abdriften zu lassen.