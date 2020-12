Aktuell sind die Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung bekanntlich begrenzt, zumindest dann, wenn man nicht der Sportart Fernseh-Fußball zugeneigt ist. Denn für die Freunde des runden Leders (das ja längst aus Plastik ist) gibt es in dieser tristen Zeit gute Nachrichten: Bis zum Weihnachtsfest rollt der Ball nahezu täglich und rund um die Uhr, lediglich am 14. Dezember, einem Montag, ist ein freier Abend in den Spielplänen vorgesehen. Eine gute Gelegenheit, um mal durchzulüften oder die Biervorräte wieder aufzufüllen.