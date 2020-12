Manchmal braucht es ein starkes Zeichen, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Wenn also ein Berufssportler freiwillig auf die Möglichkeit verzichtet, die höchsten Weihen in Form eines WM-Titels zu empfangen, spricht das für Charakterstärke – und für einen klaren Blick auf die Probleme unserer Zeit. Man kann sich vorstellen, wie mancher Handballer in den vergangenen Tagen mit sich gerungen hat, um die Karriere in den Hintergrund rücken zu lassen und sich dann öffentlich zu den Dingen zu bekennen, die aktuell mehr denn je von Bedeutung sind: Gesundheit und Familie.