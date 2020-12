Die Experten beim Öko-Institut in Darmstadt werden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Seit 20 Jahren berät das Institut den Deutschen Fußball-Bund in Sachen Klima- und Umweltschutz. Der DFB als der Welt größter Sportfachverband sieht sich, spätestens seit er im Januar der Klimaschutzinitiative der Vereinten Nationen beigetreten ist, als Klimaretter in der Vorreiterrolle. Laut DFB-Präsident Fritz Keller ist der Verband festen Willens, mit zahlreichen Umweltschutz-Maßnahmen auch in den rund 25.000 Amateurvereinen „den Weg konsequent fortzusetzen“. Und jetzt das!