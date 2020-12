Positiver Corona-Test, Quarantäne, Spielabsage. Keine Spielabsage trotz Corona-Infektionen, hier 999 Zuschauer in der Bundesliga, dort Geisterspiele bis hinunter in die Kreisklasse. Der Sport, das wird gerade mehr als deutlich, sucht in Zeiten einer sich neuerlich zuspitzenden Lage auf allen Ebenen fast schon verzweifelt einen Weg, um nicht wieder Opfer eines Stillstands zu werden. Allein die Liste von negativen Nachrichten wird dabei täglich länger und stimmt wenig verheißungsvoll für den anstehenden Winter.