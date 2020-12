Oslo

Karl Geiger hat Skisprung-Geschichte geschrieben. Im finnischen Lahti gewann der Oberstdorfer am vergangenen Sonntag den 1000. Einzel-Weltcup der Geschichte. In den kommenden zehn Tagen würde sich Geiger gern noch mal in die Annalen seines Flugsports eintragen: als vierter deutscher Gesamtweltcup-Sieger nach Jens Weißflog (1983/1984), Martin Schmitt (1998/1999 und 1999/2000) sowie Severin Freund (2014/2015). „Der Gesamtweltcup ist das Größte, was man als Sportler gewinnen kann. Dann war man über einen ganzen Winter der Beste“, hat Geiger mal gesagt.