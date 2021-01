Schalkes krachender Befreiungsakt: S04 gewinnt zum ersten Mal seit fast einem Jahr

Gelsenkirchen

Das tiefe Glück, das die paar Dutzend Menschen mit den königsblauen Herzen in der Arena auf Schalke erfüllte, erhielt noch einmal einen zusätzlichen Schub, als nach vollendetem Werk unerwartete Töne aus den Lautsprechern erklangen. Eigentlich wird nach den Partien immer ein Song namens „Königsblauer S 04“ gespielt, eine Schnulze mit schwerer Melodie, die sich in den vergangenen Monaten fest mit dem Gefühl des Misserfolgs verbunden hat. Nun bejubelte die Mannschaft zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder einen Sieg, und „California Dreamin“ wurde gespielt. Als Hommage an einen Kalifornier, der zum Protagonisten eines krachenden Befreiungsaktes geworden war.