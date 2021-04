Allzu viel bleibt einem ja nicht an Zerstreuung – dank der Inzidenzen und der damit verbundenen Vorschriften. Wanderungen, Radtouren, Joggen, Spaziergänge, hier mal ein Tennismatch, dort noch eine Golfpartie und vielleicht auch ein Online-Training. Aber das sportliche Portfolio an Ablenkung in Pandemiezeiten ist nun mal stark begrenzt. Doch ist weiterhin einfach nicht die Zeit für Klagen. Vielmehr für Durchhaltevermögen – und Kreativität.