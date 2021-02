Rückpass: In der Zwickmühle

die Häufigkeit, mit der dieses Wort in Zusammenhang mit Borussia Mönchengladbach in diesen Tagen und Wochen benutzt wird, nimmt allmählich ungesunde Ausmaße an. Erst verliert Trainer Marco Rose die Lust an der Gladbacher Borussia, um sie im Sommer bei der Borussia aus Dortmund neu entdecken zu wollen. Zahlreiche Gladbach-Fans verloren ob dieses herben Verlustes und des Wechsels des Trainers just an einen Liga-Rivalen die Contenance. Rose muss seitdem Beschimpfungen über sich ergehen lassen und hat sein gutes Standing bei den Fans der Elf vom Niederrhein längst verloren.