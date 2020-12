Köln

Treue Anhänger der Fußball-Nationalmannschaft sollten sich einen wichtigen Termin vormerken: Am Montag sitzen vier deutsche Elitekicker bei Günter Jauch auf dem heißen Fragestuhl – ihr Auftritt bei der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ könnte der Höhepunkt einer Länderspielwoche werden, in die tatsächlich drei Partien der DFB-Elf passen. Aufschlussreicher als der Auftritt der Löw'schen Auswahl gegen die Türkei sollte das Quiz allemal werden. Und sinnvoller noch dazu. Schließlich geht es bei der Promi-Ausgabe um den guten Zweck – und damit um deutlich mehr als beim 3:3 in Köln.