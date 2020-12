Von den einen ersehnt, von den anderen verpönt. Geliebt, geduldet, gehasst. Immer ein Thema – und nur selten ein Konsens. Es ist schon erstaunlich, was die Fußball-Bundesliga im Lauf der vergangenen Tage und Wochen in Corona-erregten Debatten an ambivalenten Gefühlen und Meinungen zutage gefördert hat.