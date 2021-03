Rot-Weiß Koblenz auf der Siegerstraße: Wie der Verein jetzt den Klassenerhalt schaffen will

Vor einem Jahr stand TuS Rot-Weiß Koblenz ohne Sieg mit fünf Punkten aus 22 Spielen hoffnungslos abgeschlagen am Tabellenende der Fußball-Regionalliga. Nur der Corona-bedingte Abbruch der Saison bewahrte den Aufsteiger vor dem Absturz zurück in die Oberliga. Heute blicken die Rot-Weißen stolz auf die aktuelle Regionalliga-Tabelle: Mit neuem Trainerteam und einer komplett umgekrempelten Mannschaft haben die Koblenzer in 26 Partien 33 Punkte errungen und machen sich Hoffnungen auf den Klassenverbleib. Was ist da passiert?