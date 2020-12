Koblenz

Der Sport hat Ruh'! Die Fußball-Bundesliga pausiert. Fußball-EM, Olympische Spiele oder Wimbledon-Turnier – alle großen Veranstaltungen in diesem Sommer sind abgesagt. Alle? Nicht ganz. Beim Blick rüber zu den französischen Nachbarn fühlt sich unsereiner irgendwie an Asterix und Obelix erinnert. Halten doch die Gallier, in diesem Fall die unbeugsamen Macher der Tour de France, geradezu unerschütterlich an der Austragung des Radsport-Spektakels fest. Vorzugsweise zum Stammtermin Ende Juni. Mit Zuschauern, versteht sich.