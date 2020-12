Winterpause

Dieses Wort wird vom Coronavirus aus dem Sprachschatz des Profifußballs getilgt. Ganze neun Tage kommt die gepeinigte Republik ohne erst- und zweitklassigen Fußball aus. Am Abend vor Heiligabend wird noch mal kräftig im DFB-Pokal gespielt, bevor dann am Tag nach Neujahr schon wieder die beiden obersten Ligen fortgesetzt werden. Von einer Winterpause kann also keine Rede sein.