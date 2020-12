Rheinland-Pfalz

Auch die bewährte ehrenamtliche Struktur in Sportvereinen und -verbänden kann an ihre Grenzen stoßen. Dann nämlich, wenn dem Ehrenamt zu viel Macht und zu viele Befugnisse eingeräumt werden – und den hauptamtlich Angestellten zu wenig. Um dem entgegenzuwirken, haben der Landessportbund (LSB) Rheinland-Pfalz sowie die Sportbünde Rheinland, Rheinhessen und Pfalz eine Organisationsanalyse für sich selbst in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse, die unserer Zeitung vorliegen, dürften den betroffenen Ehrenamtlern nicht gefallen.