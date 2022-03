Eigentlich gab es bei dieser Wahl keine andere Wahl. Ricarda Funk hatte schließlich beim größten Sportfest dieses Planeten den für sie maximal möglichen Erfolg eingefahren. Am 27. Juli des vergangenen Jahres hatte die Slalomkanutin aus Bad Breisig bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Und so ist es nur logisch, dass die 29-Jährige, die für den KSV Bad Kreuznach an den Start geht, die rheinland-pfälzische Landessportlerwahl 2021 für sich entschied.