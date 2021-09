Christian Streich wählte einen ungewöhnlichen Einstieg in die Pressekonferenz. Bevor der Trainer des SC Freiburg etwas zum kurz zuvor beendeten Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 sagte, entschuldigte er sich bei den Gastgebern – für das, was er zwei Tage vorher in seiner Eloge über den Fußball seines Kollegen Bo Svensson gesagt hatte.