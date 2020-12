Imola

Nach 3470 Kilometern quer durch Frankreich wäre in dieser Woche eigentlich eine gute Gelegenheit, um die geschundenen Körper zu schonen und die Beine hochzulegen. Doch weil nicht nur im Radsport in diesem Jahr alles anders ist, steht gleich nach der Tour de France die Straßen-WM im italienischen Imola auf dem Programm. Nach Monaten ohne Rennen sind die weltbesten Profis jetzt im Herbst ständig auf Achse, die kurzen Besuche in der Heimat beschränken sich weitgehend aufs Wäsche wechseln.