Neuwied/Nizza

Zum ersten Mal in der 107-jährigen Geschichte startet mit dem 27-jährigen Max Walscheid ein Neuwieder Radprofi bei der Tour de France. Walscheid, der für das südafrikanische Team NTT fährt, rechnet sich Chancen aus, bei einer der Sprintwertungen vorn dabei zu sein. Zuletzt bereitete sich der gebürtige Niederbieberer in Heidelberg auf die am Samstag beginnende Tour vor. Am heutigen Mittwoch geht es mit dem Flieger nach Nizza, wo die erste Etappe über 156 Kilometer gestartet wird.