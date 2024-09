Neuer Präsident beim Landessportbund: Pfälzer Storck einstimmig gewählt

Der Landessportbund (LSB) Rheinland-Pfalz hat – mal wieder – einen neuen Präsidenten. Auf der Mitgliederversammlung des Dachverbandes in Bingen wurde Rudolf Storck einstimmig zum obersten Ehrenamtler gewählt.

Der 67-jährige Landauer tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Bärnwick an. Der 75 Jahre alte Ingelheimer hatte im Juni nach monatelangen Streitigkeiten mit seinen Präsidiumskollegen den Rücktritt erklärt. Storck hatte im Anschluss das Amt zunächst kommissarisch übernommen, er ist gleichzeitig Präsident des Sportbundes Pfalz und will diesen Posten auch weiterhin innehaben. „Ich werde für den Sport in Rheinland-Pfalz alles geben“, sagte Storck nach seiner Wahl zum LSB-Chef vor 184 Delegierten. „Die Arbeit im Sport ist stets ein Miteinander.“

In den vergangenen Monaten war dies beim LSB als Dachverband von 1,3 Millionen Mitgliedern in knapp 5900 Sportvereinen im Land allerdings nicht immer der Fall gewesen. Vor dem früheren Präsidenten Bärnwick war auch der Mainzer Christof Palm als Hauptgeschäftsführer und oberster hauptamtlicher Mitarbeiter nach Meinungsverschiedenheiten mit dem eigenen ehrenamtlichen Präsidium zurückgetreten.